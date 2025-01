Le ex Officine grandi riparazioni al Comune: 51mila metri quadri per la rigenerazione di Messina

Progettare il futuro di 51mila metri quadri di territorio è una sfida esaltante, seppur non semplice. L’Amministrazione comunale è chiamata ad avere idee chiare, a seguire percorsi contingentati e a sapere dove trarre risorse finanziarie aggiuntive, per vincere la grande sfida del recupero delle aree dismesse. Venerdì 31 sarà un giorno importante per Messina, perché inizia la “scommessa” della quale si è detto e scritto molto in queste settimane.

Verranno i vertici di Rfi e Italferr, con in testa il prof. Dario Lo Bosco, per suggellare l’accordo già raggiunto, in base al quale i terreni, i fabbricati e le ex Officine grandi riparazioni Fs di Gazzi passeranno dalle Ferrovie dello Stato al Comune. Sarà una concessione per 99 anni, ma è evidente che un periodo così lungo di tempo autorizza processi di rigenerazione urbana. E, aspetto da non trascurare, Palazzo Zanca non sarà solo in questa battaglia, perché le stesse società collegate al Gruppo Ferrovie, come la “Sistemi urbani” o la stessa Italferr, affiancheranno l’Amministrazione, così come è stato fatto in altre parti d’Italia, in casi simili di dismissione di aree non più funzionali al sistema ferroviario nazionale o regionale.