Capo d’Orlando, il lungomare Andrea Doria danneggiato dalle mareggiate: la piazzetta rischia di crollare

Le ultime mareggiate di levante hanno prodotto un vero disastro sulle spiagge di Capo d’Orlando e, dopo l’emergenza scattata a ponente nella borgata di Trazzera Marina, è di questi giorni quella riscontrata nel pieno centro della città, nel quartiere Auletta.

Una emergenza non tanto per aver ridotto ai minimi termini la spiaggia, che con il “grecale” potrebbe però ritornare, quanto per aver prodotto danni consistenti alla piazzetta del lungomare Andrea Doria ed alla base delle curva del faro.

Le onde hanno infatti “sifonato” metri e metri cubi del sottostrato dello scivolo che scende a mare e di parte della piazzetta, così si teme che alla prossima mareggiata di levante i marosi possano risucchiare a mare l’intero manufatto.

Purtroppo, i “contro” dell’intervento tampone messo in atto alcuni anni fa in attesa della realizzazione del muraglione di cemento distrutto dalle mareggiate, e mai realizzato, hanno prodotto i propri effetti. La massicciata di massi naturali creata a suo tempo non è, come previsto, riuscita a far barriera contro le onde che si sono incuneate sotto la piazzetta producendo la crisi di stabilità dell’intera struttura.

Una emergenza prevista da tempo ma che la Regione siciliana con il Dipartimento della Protezione civile ha trascurato tant’è che la “promessa” di finanziamento a suo tempo fatta al Comune paladino, e quantificata con la somma di 650.00 per coprire il progetto realizzato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Capo d’Orlando, è scomparsa all’orizzonte.

Ma la mareggiata di levante di danni ne ha prodotti anche alla base della curva del faro del lungomare di San Gregorio dove lo scatolare di cemento che difende il muraglione di contenimento, e al cui interno una volta scorreva la rete fognaria poi dismessa, presenta grosse fenditure in più parti. Qui necessiterebbe una ricognizione immediata da parte dei tecnici della Città metropolitana di Messina, proprietaria dell’arteria, sia per controllare l’entità del danno prodotto sia per capire se i micropali fissati all’interno del muraglione di contenimento nell’ultimo intervento di messa in sicurezza della strada diano ampie garanzie di stabilità di questo tratto di lungomare.