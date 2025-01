Rassegna stampa 27-01-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Ponte sullo Stretto

-Ponte sullo Stretto, Salini (Webuild): “Ecco perché realizzeremo il Ponte, infrastruttura fondamentale per il Paese”

-Ponte sullo Stretto, ancora un botta e risposta in onda su “Report”

*Minori a Messina, scatta un -Gravissimo allarme sociale. Così crescono le nuove leve dei clan mafiosi

In città

-Coppedé-Mallandrino, così rinasce la città di Messina

-Messina, la pista ciclabile di Capo Peloro: al via i lavori anche alla variante

In provincia

-Piano regolatore del verde pubblico a Capo D'Orlando, “CambiAmo Capo” rilancia l’idea

-Condotte idriche e del gas confuse a Taormina, far chiarezza per la sicurezza di tutti

-Spesa per interventi sociali, primo il Distretto milazzese