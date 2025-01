Policlinico di Messina, bimbo di due anni ustionato al cavo orale in prognosi riservata

Resta in prognosi riservata il bambino di due anni ustionato al cavo orale da una scarica elettrica a Modica. Il piccolo è ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Messina dove era stato trasferito in elisoccorso. Molto importanti saranno le prossime ore. Nel frattempo è costantemente monitorato nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico.

Secondo quanto finora delineato, l’incidente si è verificato in casa. il piccolo avrebbe messo in bocca un oggetto elettrificato che gli ha procurato un’ustione al cavo orale. I genitori hanno fatto subito intervenire i soccorsi, dopo un iniziale ricovero all’ospedale della cittadina ragusana, il piccolo è stato poi portato a Messina e ricoverato in prognosi riservata.