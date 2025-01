Piano regolatore del verde pubblico a Capo D'Orlando, “CambiAmo Capo” rilancia l’idea

Anche il verde pubblico di Capo d’Orlando avrà il suo “Piano regolatore”. Su proposta del gruppo di minoranza “CambiAmo Capo” se ne parlerà nel consiglio comunale di domani, quando l’Assise affronterà il quarto punto relativo all’adozione di un regolamento comunale per il verde pubblico e privato.

Il capogruppo Renato Mangano, primo firmatario della proposta, per regolamentare il verde pubblico, soprattutto del centro e dell’isola pedonale, chiede anche la collaborazione dei commercianti della zone interessate. È da quando il punteruolo rosso ha “azzerato” decine di palme in città che si parla di approvare il Prg del verde ma da allora, nonostante un convegno organizzato da un comitato spontaneo di cittadini con esperti della materia, del regolamento neppure l’ombra.

Decine di palme distrutte dal punteruolo rosso sono state già sostituite da altre di specie diverse (non attaccabili dal coleottero) ma per completare il rimpiazzo ne mancano ancora tante. In particolare nel parcheggio IV Luglio 1299 (ex scalo merci delle ferrovia), a Villa Bagnoli e sul lungomare Andrea Doria. Altre piante di arance amare e platani hanno sostituito quelle appassite o rotte per gli agenti atmosferici sulla via padre Sava e sulla via Crispi, A parte il rimpiazzo di questi alberi c’è da regolamentare tutta la tipologia di verde da piantare nelle nuove zone urbanizzate della città e, soprattutto, prevedere la cura di quello esistente magari assegnando personale comunale specializzato al Dipartimento del giardinaggio. Non sono infatti passati inosservati alcuni interventi di potatura eseguiti fuori stagione od in maniera approssimativa.