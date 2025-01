Messina, la pista ciclabile di Capo Peloro: al via i lavori anche alla variante

I lavori sono cominciati a spron battuto e, al contempo, è già partita la richiesta da parte del Comune di redazione di una variante progettuale. L’obiettivo da concretizzare in un mese è mantenere i parcheggi per le auto a fianco del marciapiede lato mare della via Circuito attraverso la riduzione delle nuove corsie per i ciclisti da due ad una, lasciando solo quella “lato monte”. Il dimezzamento consentirà un prolungamento del percorso della pista protetta in sostituzione di buona parte di quel tracciato che, secondo il progetto originario, era previsto come puramente segnaletico. Ma torniamo al cantiere aperto da un paio di settimane.

Ecco dunque le prime cartoline in giallo rosso, per il cantiere della pista ciclabile di Capo Peloro, un percorso di 4 chilometri che per la sua gran parte correrà lungo la via Circuito e la via Primo Palazzo, fino all’ingresso nell’abitato di Torre Faro, ma che al tempo stesso comprenderà nel suo percorso anche la più interna via Margi e la via Glauco, l’arteria che dalla piazzetta tra i complessi adiacenti conduce e sfocia nel panoramico lungomare delle palme filiformi, dei chioschi e dei ristoranti. Proprio nella tranquillissima via Glauco sono partiti i lavori aggiudicati dal Comune per poco meno di un milione alla Sorce costruzioni srl di Mussomeli, in attuazione del progetto dello studio “Floramo Engineering & Architecture” di Barcellona. Come già si può misurare ad “occhio e croce”, la nuova sezione ciclabile sarà equivalente all’ultimo tratto di pista realizzato lungo la riviera nord, all’altezza dei campi di calcetto nell’area ex Trocadero di Pace. Sul lato esterno di questo primo segmento tracciato lungo la via Glauco, sarà realizzato un piccolo marciapiede sopraelevato dell’ampiezza di oltre 90 centimetri.