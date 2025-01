Il relax e l'accoglienza di Messina: soggiorno a Villa Pulejo per il trio "Il Volo"

Un soggiorno di due notti all’insegna del relax e del benessere per “Il Volo” a Messina. Il trio ha scelto per il pernottamento la splendida “Villa Pulejo”, dimora storica del 1880, oggi anche Resort & Design Hotel. Amichevoli e sempre sorridenti durante il loro soggiorno messinese Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble. Il trio, al termine del pernottamento di due giorni, ha ringraziato la famiglia Pulejo per la magnifica ospitalità ricevuta e ha promesso un pronto ritorno a Messina, essendo rimasti positivamente colpiti dalla città dello Stretto e dalla calorosa accoglienza riservata.

Nella foto Il Volo con Giusva Pulejo e due componenti dello staff