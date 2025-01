Coppedé-Mallandrino, così rinasce la città di Messina

La bellezza architettonica e scultorea come riconquista di vitalità evocativa di millenni incancellabili da un terremoto ancorché micidiale e capace di uccidere oltre sessantamila messinesi. Lo stile eclettico come rigenerazione consolatoria di creatività e di incanto, perfino di di magia di illusione, dopo il tremendo azzeramento prodotto dal gigantesco terremoto del 1908.



C’è questo, e tanto altro, nel valore straordinario dell’integrale restauro conservativo e del consolidamento dei balconi del Palazzo “Coppedé-Mallandrino” giunto in prossimità del traguardo a beneficio dell’intera collettività messinese. L’operazione volta a riportare alla vita e al godimento di tutte le generazioni, inclusi i turisti, uno dei palazzi più affascinanti di Messina è stata realizzata grazie al senso di responsabilità e agli sforzi economici messi in campo dai residenti del condominio dell’isolato 314 del corso Garibaldi. Era da molto tempo la loro volontà, obbligata a misurarsi con oneri immaginabili e con tempi duri anche per causa di forza maggiore, si pensi alla pandemia. Alla fine, però, la grande operazione privata, sotto una certosina “alta vigilanza” della soprintendente Mirella Vinci e della funzionaria Stefania Lanuzza, è stata intrapresa nell’ottobre del 2023 e portata avanti per 1 anno e 4 mesi fino quasi al traguardo. Manca un mese di lavoro o poco più.