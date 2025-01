Aveva con sè 220 grammi di hashish e marijuana, 26enne arrestato a Patti

Agenti della Polizia di Stato, nell’ambito di mirati servizi antidroga disposti dal Questore di Messina Annino Gargano in città e in provincia, hanno tratto in arresto un giovane di 26 anni ritenuto responsabile del reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

A seguito dell’intensificazione dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, sono oltre mille le persone identificate, diverse centinaia i veicoli verificati e numerosi gli esercizi pubblici sottoposti a controllo.

Gli Agenti del Commissariato di P.S. di Patti, con l’ausilio di personale dell’unità cinofila di Reggio Calabria, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un giovane ventiseienne domiciliato nel Comune di Montagnareale (ME), trovato in possesso di 220 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, in parte già suddivisa in dosi destinate ad alimentare il mercato illecito di Patti e dei comuni dell’hinterland.