Autostrade a Messina, pedaggio al casello di Ponte Gallo: accordo di massima per lo stop dal 1 febbraio

La gratuità del casello di Villafranca potrebbe scattare dal primo febbraio. E’ quello che è emerso dalla prima commissione consiliare. Ad annunciarlo il consulente giuridico della sottosegretaria Matilde Siracusano e il dg del Cas Franco Fazio. La firma della convenzione è prevista per il 31 gennaio, ma manca ad ora la conferma ufficiale. E’ comunque questione di giorni, perché la volontà e i fondi sono confermati. La gratuità sarà per tutti e sarà riconosciuto un rimborso di 2,5 mln per due anni.