Ruba un'auto a Nizza Sicilia, arrestato a Roccalumera dopo un inseguimento dei carabinieri

Inseguimento e arresto oggi pomeriggio sul lungomare di Roccalumera. Un 29enne di nazionalità rumena, domiciliato a Furci Siculo, è stato bloccato dai carabinieri per aver rubato un’autovettura nel limitrofo comune di Nizza di Sicilia. Ricevuta la segnalazione si sono messe alla ricerca del veicolo due pattuglie della Stazione dell’Arma di Santa Teresa di Riva e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Taormina e poco dopo il fuggitivo è stato intercettato nella zona sud di Roccalumera, dove ha abbandonato il mezzo tentando la fuga a piedi ma è stato raggiunto poco dopo sul lungomare. Sul posto è giunta anche una pattuglia della locale caserma e il 29enne è stato poi condotto in stato di arresto all’ospedale di Taormina per accertamenti sulle sue condizioni di salute.