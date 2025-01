Milazzo, aree portuali e viabilità: i lavori entrano nel vivo

I lavori alla banchina XX Luglio sono iniziati e quindi, salvo intoppi, il cronoprogramma potrà essere rispettato anche perché il progetto è stato modificato soprattutto nella parte dello smaltimento degli inerti che ha rappresentato un gap del primo appalto. Gli operatori portuali, dopo quanto accaduto, non si fanno illusioni, ma sperano di poter presto avere a disposizione nel giro di qualche anno anche questo approdo. Nel frattempo, l’Autorità portuale ha aggiudicato la gara per realizzare la nuova viabilità nelle aree comprese tra il molo di sottoflutto, la via Nino Bixio e la via Tonnara.

Ad eseguire i lavori sarà l’impresa “Imprefar srl” di Agrigento, che ha offerto un ribasso del 31,418% sull’importo a base d’asta di 2 milioni e 154.726, euro, oltre a 36.050 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di aggiudicazione complessivo pari a 1.513.804 euro. Secondo quanto previsto dal progetto esecutivo, occorrerà realizzare una strada di collegamento diretto al porto, evitando il flusso della via dei Mille o della stessa via Tonnara. Non si tratta dell’arteria che invece dovrebbe collegare l’asse viario con il porto, opera non presente in questa pianificazione. Anzi dopo il “no” alla prima proposta progettuale da parte del Comune, i soggetti coinvolti, assieme ai tecnici incaricati, si rivederanno per studiare nuove ipotesi.

E la necessità di potenziare la viabilità viene sempre ribadita dal “Comitato grande porto”.