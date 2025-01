Oliveri, operaio morto sul lavoro: due rinviati a giudizio

Il Giudice dell’udienza del Tribunale di Patti, Ugo Molina, ha disposto il rinvio a giudizio dell’imprenditore edile Simone Ceraolo, in qualità di datore di lavoro e rappresentante legale della Ditta Salnik Srls e del tecnico, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Giorgio Beniamino Molica: nel processo fissato per il 4 marzo, entrambi dovranno rispondere dell’ipotesi di cooperazione in omicidio colposo aggravato e di gravi violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ai due imputati, si contesta di aver cagionato per colpa – che sarebbe consistita in negligenza ed imprudenza, nonché in violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro – la morte di Antonino Spanò, 51 anni di Oliveri, sposato e padre di due figli, lavoratore a tempo determinato dalla Ditta Salnik Srls.