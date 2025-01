Mercato immobiliare a Messina: il prezzo delle case torna a salire

Il calo è stato pressoché costante, negli ultimi sette anni, con rare e momentanee variazioni sul tema. Il 2024, però, ha rappresentato il momento della risalita, non tale da recuperare il gap pre e post Covid, ma abbastanza da lasciar intravedere un'inversione di tendenza. Il mercato immobiliare è stabile, non ancora perfettamente in salute, ma lancia segnali di vitalità e i valori delle case tornano a risalire. Completamente diverso il quadro degli affitti, che tra vari sali-scendi, nell'anno che si è da poco concluso ha raggiunto il suo picco più alto. Il dato più aggiornato lo fornisce il portale specializzato Immobiliare.it, con valori per metro quadrato calcolati a partire dalle rilevazioni dell'Agenzia delle entrate sulle quotazioni del mercato immobiliare (l’Omi, Osservatorio del mercato immobiliare).

Le vendite Secondo l’ultimo report, a dicembre 2024 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 1.055 euro al metro quadro, con un aumento del 0,67% rispetto a dicembre 2023 (1.048 euro/mq). Negli ultimi due anni, il prezzo medio in città Messina ha raggiunto il suo massimo nel mese di giugno 2024, con un valore di 1.082 euro al metro quadro. Il mese in cui si è arrivati al prezzo più basso, invece, sempre nell'ultimo biennio, è stato ottobre 2023, quando in media, per un immobile in vendita, sono stati richiesti 1.042 euro al metro quadro.