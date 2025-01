Le indagini sulla morte di Giuseppe Cambiano, autopsia e accertamento su corpo del giovane cuoco di Barcellona

Ulteriori indagini sulla improvvisa morte di un giovane cuoco, con la passione per il fitness, che alternava l’attività sportiva in una palestra di Barcellona con l’attività lavorativa in un rinomato ristorante di Milazzo. A 20 giorni dalla improvvisa morte di Giuseppe Cambiano, 32 anni compiuti da pochi mesi, originario di Patti e residente a Barcellona, deceduto in circostanze misteriose il 4 gennaio, la Procura di Barcellona, diretta dal procuratore Giuseppe Verzera, ha disposto nuovi accertamenti investigativi.

La Procura, già nell’immediatezza del decesso, con provvedimento della sostituta procuratrice Veronica De Toni che ha coordinato le indagini, aveva disposto l’esame autoptico. Adesso, forse ulteriori accertamenti investigativi, su quello che rimane il misterioso decesso di Giuseppe Cambiano, hanno indotto la titolare delle indagini, Veronica De Toni, a disporre, a seguito di ulteriori acquisizioni, accertamenti tecnici irripetibili sul telefonino del giovane cuoco che era stato sequestrato subito dopo il decesso.