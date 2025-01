Consumi a Messina: supermercato quanto mi costi! Aumentano i prezzi anche di abbigliamento e istruzione

Rispetto ad un anno fa, i prezzi sono aumentati dell’1,1%. Sono invariati, invece, in confronto al mese precedente. È quanto emerso nel corso della riunione della commissione comunale di controllo prezzi, presieduta dall’assessore con delega ai Servizi al cittadino Massimiliano Minutoli, secondo i dati elaborati dall’Ufficio Statistica del Comune dopo la rilevazione dei prezzi al consumo per il mese di dicembre 2024.

Crescono tendenzialmente rispetto all’anno precedente prodotti alimentari e bevande analcoliche (+2,1%), bevande alcoliche e tabacchi (3,4%), abbigliamento e calzature (1,5%), mobili, articoli e servizi per la casa (+0,4%), servizi sanitari e spese per la salute (+0,7%), ricreazione, spettacoli e cultura (+1,6%), istruzione (+2,4%), servizi ricettivi e ristorazione (+2,1%) e altri beni e servizi (+3,1%). Decrescono tendenzialmente rispetto all’anno precedente abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-0,3%), trasporti (-0,4%) e comunicazioni (-3,4%).

Energia elettrica e gas di rete Nel mercato libero, si registra un aumento, in termini congiunturali, dell’energia elettrica (+0,4%; -12,0% il tendenziale) a fronte di una lieve diminuzione del gas di città e gas naturale (-0,1%; -3,1% il tendenziale). Nel mercato tutelato, si evidenzia un aumento del gas di città e gas naturale (+2,5%; +30,3% il tendenziale), che dipende dall’aumento delle quotazioni all’ingrosso rispetto al mese di novembre. Aumenta anche l’energia elettrica per le famiglie in transizione (+1,2%; +5,5% il tendenziale).