Comuni Ricicloni: Saponara in vetta alla graduatoria. Il sindaco: "Pesa l’assenza di impianti"

Premiati 98 Comuni rifiuti free. In questa categoria rientrano quelle realtà che hanno contenuto tale produzione entro i 75 kg annui e raggiunto il 65% di raccolta differenziata. Nella classifica dei Comuni Rifiuti free svettano tra i centri della fascia tirrenica messinese Saponara (82,6%) e Rometta (82,2%). Seguono Gualtieri Sicaminò (79,2%), Castroreale (76,0%) e Mazzarrà Sant'Andrea (75,5%).

«I risultati ottenuti premiano innanzitutto gli sforzi fatti dai nostri concittadini e la professionalità degli operatori della ditta Siculcoop che svolge il servizio porta a porta - dichiara il sindaco di Saponara Giuseppe Merlino, che ha ritirato il premio ieri assieme all'assessore ai Rifiuti Franco Romano -. Un grazie anche all'assessore all'Ambiente Nicola Donato per il suo contributo e il suo prodigarsi in tal senso insieme a tutta la squadra dell'Amministrazione.