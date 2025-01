Un altro messinese ad "Affari tuoi", Andrea prende il posto di Alessia Spidalieri e canta un coro della Curva IL VIDEO

Un altro messinese ad "Affari tuoi" a rappresentare la Sicilia. Dopo Alessia Spidalieri, la content creator che giovedì ha vinto 50 mila euro nella trasmissione Rai condotta da Stefano De Martino, stasera l'ingresso nel programma di Andrea Graziano, commesso appassionato di ciclismo, che arriva proprio dalla città dello Stretto. Tifosissimo dell'Acr Messina ha cantato uno dei cori della Curva ( e semu sempri cca, chi treni e chi pullman...) spronato da De Martino che poco dopo la ha subito coinvolto nel balletto "Sesso e samba" che scatta appena da uno dei pacchi viene fuori lo zero. Cinque minuti di notorietà nella speranza di diventare protagonista del programma, ma a giudicare dalle prime battute del suo esordio i presupposti ci sono tutti. Intanto terrà il pacco della Sicilia per diverse sere in attesa di vederlo giocare da protagonista, chissà in compagnia di chi.