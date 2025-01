Rassegna stampa 24-01-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Maltempo in Sicilia, stato di emergenza per 116 Comuni: 66 in provincia di Messina

- Messina fanalino di coda per spesa sociale pro capite: il report della Cgil sul welfare territoriale

PONTE STRETTO

- Ponte sullo Stretto, flashmob a Strasburgo: la protesta degli europarlamentari di Pd, 5Stelle e Avs

In provincia

- L'omicidio di Stefano Oteri a Milazzo nel 1998. La Cassazione: il processo è da rifare

- Stalking a giovane donna di Barcellona, giudizio immediato per un 75enne

- «Noi, gestori di un lido balneare a S. Teresa di Riva cancellato dal crollo del lungomare»

- San Pier Niceto-Gualtieri Sicaminò, la montagna che fa paura: il rischio frana è un incubo per i cittadini