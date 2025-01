Raccontare calamità ed emergenze: a Messina un corso per giornalisti su come gestire media e informazione durante le situazioni di crisi

Questa mattina, nella sala Palumbo del PalAntonello di Messina, si è tenuto il corso di formazione dal titolo “Raccontare calamità ed emergenze: la gestione di media e informazione”, un evento organizzato dall'Ordine dei Giornalisti di Sicilia con il patrocinio gratuito del Comune di Messina e della Città Metropolitana.

L'iniziativa ha avuto come obiettivo quello di fornire ai giornalisti strumenti pratici e competenze specifiche per operare in contesti di emergenza, garantendo una comunicazione chiara, efficace e responsabile con il pubblico. In situazioni di crisi – siano esse naturali o causate dall'uomo – il ruolo dell'informazione risulta infatti cruciale. Una gestione adeguata della comunicazione può influenzare la percezione delle emergenze, supportare le decisioni delle autorità e guidare i comportamenti della popolazione.

Durante l'evento, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di approfondire tematiche fondamentali per chi opera nel mondo dell'informazione: i principi e le metodologie per trasmettere informazioni in modo efficace durante calamità ed emergenze; la gestione della comunicazione nelle diverse tipologie di emergenza; la gestione dei rapporti con i media; analisi di casi reali per permettere ai partecipanti di applicare concretamente le competenze apprese.

Il corso, della durata di tre ore e valido per l’acquisizione di tre crediti formativi, ha visto la partecipazione in qualità di relatori di quattro giornalisti pubblicisti che collaborano o operano all'interno di Esercito, Forze dell'ordine e Pubbliche amministrazioni: Gino Morabito, direttore responsabile della testata “Dipartimento Regionale Protezione Civile Informa”; Giuseppe Genovesi, giornalista e capo Sezione Pubblica Informazione della Brigata Aosta; Giuseppe Girolamo, giornalista e tecnico di bordo Corpo Vigili del Fuoco - Reparto Volo Sicilia; Antonio Rizzo, esperto alla Protezione civile del Comune di Messina; Daniele Ingemi, giornalista ed esperto del Comune di Messina in Rischio Meteo.

Grazie al contributo di questi professionisti, i partecipanti hanno potuto confrontarsi con casi reali e approfondire le modalità più adeguate per comunicare in situazioni di emergenza, acquisendo competenze utili per affrontare le sfide di un’informazione responsabile.

L’evento ha rappresentato un momento di riflessione per i giornalisti locali chiamati sempre più spesso a raccontare situazioni di crisi che richiedono professionalità e rapidità nell’analisi e nella diffusione delle informazioni.