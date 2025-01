Messina: senso unico alternato sulla SP 34 di Briga per lavori al viadotto dell'A18

Dal 27 gennaio al 27 febbraio sarà in vigore un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, lungo la strada provinciale 34 di Briga, nel tratto compreso tra il km 0+150 e il km 0+300, nel Comune di Messina. L’ordinanza, disposta dalla Città Metropolitana su richiesta del Consorzio per le Autostrade Siciliane, consentirà di effettuare in sicurezza i lavori di risanamento degli intradossi degli impalcati del viadotto autostradale Briga, sull’autostrada A18 Messina-Catania.

Durante il periodo di validità dell’ordinanza, il rispetto delle prescrizioni sarà vigilato dalla Polizia Metropolitana, dalla Polizia Municipale e da altri organi competenti. L’intervento è finalizzato a migliorare le condizioni delle infrastrutture viarie, tutelando la sicurezza degli utenti che ogni giorno transitano lungo queste arterie.