La cattura delle capre alle Eolie, un piano di eradicazione da Alicudi a Ginostra e Vulcano

L’orientamento condiviso per l'emergenza capre ad Alicudi è quello di proseguire con il Piano di eradicazione, riprendendo il percorso che si è interrotto a causa dell’inadempienza della prima ditta incaricata. Una volta avviate le catture, ad opera della seconda ditta, il cui affidamento del lavoro è in corso, lo stesso piano potrà essere esteso anche a Ginostra e Vulcano. E' quanto emerso da un incontro tenuto a Palermo tra il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, l’assessore all’agricoltura e Sviluppo Rurale Salvatore Barbagallo e il dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale Fulvio Bellomo. Contemporaneamente, la Regione ha preparato un «Piano per la gestione e il contenimento della fauna selvatica in Sicilia" (capre incluse) che sarà sottoposto all’approvazione della giunta la prossima settimana.