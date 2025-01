Contaminazione da tossine botuliniche e rischio biologico: maxi-richiamo di marmellate, conserve e pesto prodotti da un'azienda messinese

Il primo richiamo è dello scorso 16 gennaio e riguarda dei vasetti di paté di capperi con mentuccia e mandorle, il 22 gennaio, invece, sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato il richiamo di altri 16 prodotti, tra pesto, pomodori secchi, mostarda, caponata e marmellate prodotti da un'azienda di Milazzo "Mentuccia di Zavone Anita". Il rischio è che ci sia una contaminazione da tossina botulinica. Per questo i prodotti, su richiesta dell'operatore, sono stati ritirati dal mercato e il Ministero, invita chi li abbia acquistati a restituirli senza consumarli.

La contaminazione da tossina botulinica si verifica quando alimenti, ferite o altre aree del corpo vengono esposti alla tossina prodotta dal batterio Clostridium botulinum. Questa tossina è estremamente potente e può causare il botulismo, una grave intossicazione alimentare o infezione che può compromettere il sistema nervoso.

Tipologie principali di contaminazione: contaminazione alimentare

Si verifica quando alimenti non sono conservati o trattati correttamente, creando un ambiente favorevole alla crescita del Clostridium botulinum. È comune in alimenti come conserve fatte in casa, insaccati o prodotti sott'olio non sterilizzati adeguatamente. E' possibile visionare i prodotti richiamati qui