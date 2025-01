Messina, corrieri bloccano i cancelli per non farli richiudere. Il pericoloso espediente a San Licandro

Va bene che consegnare pacchi non è esattamente il lavoro più facile al mondo, visti i tanti ostacoli e le tante lacune della toponomastica nostrana, però alcuni corrieri esagerano. E' quanto accaduto - ma sta avvenendo sempre più frequentemente - in alcuni condomini di San Licandro, dove alcuni corrieri citofonano per farsi aprire i cancelli elettronici e poi per non farli richiudere attaccano delle etichette adesive sulle cellule dei cancelli. Non è il massimo ma è un escamotage per evitare di risuonare e disturbare. Il problema è che molti escono dopo aver consegnato posta e pacchi dimenticandosi (o infischiandosene) di togliere l'etichetta dalle cellule dei cancelli, che restano quindi aperti. E non si tratta di corrieri di società private: nei giorni scorsi anche il corriere di Poste Italiane ha utilizzato lo stesso stratagemma lasciando poi l'adesivo sulle cellule.