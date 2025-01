Chi è Alessia Spidalieri, la “content creator” messinese che ha vinto 50mila euro ad Affari tuoi

Cinquanta mila euro vinti, al termine di una partita di "Affari tuoi" emozionante e ricca di colpi di scena. E' il bottino che porta a casa la messinese Alessia Spidalieri, la “content creator”, originaria di Villafranca e residente a Barcellona, al termine della trasmissione Rai di Stefano De Martino. Ma Alessia era balzata agli onori della cronaca di Gazzetta del Sud qualche mese fa quando avevamo raccontato la sua storia: 451K followers, 15M total likes, 33M visualizzazioni mensili, i numeri di Alessia che in brevissimo tempo ha vertiginosamente scalando le vette dei social media con i suoi video divenuti virali.

Giovane, bella e di talento, è riuscita a ritagliarsi una non indifferente fetta di successo grazie anche alla sua frizzante simpatia, mostrata anche in tv. Una passione nata durante la pandemia con qualche video su Tik Tok proseguendo fino alla decisione coraggiosa di lasciare il suo lavoro e dedicarsi ai video. «I primi “lipsync” che ho fatto sono stati della nota comica Teresa Mannino, che ammiro molto. Poi sono passata a scene iconiche di film come “Ghost” e “sketch” di vario genere. Con il sostegno di mio marito e di una persona cara che credevano nel mio talento, non ho mollato e, analizzando i dati, ci siamo resi conto che il mio pubblico cresceva costantemente, la mia “fanbase” aumentava e sono arrivate le prime proposte lavorative». Il “lipsync” è una sorta di doppiaggio al contrario in cui si lascia invariato l’audio originale mentre Alessia interpreta diversi personaggi giocando sulla sua straordinaria mimica facciale. Ma non solo video, Alessia Spidalieri ha anche avuto esperienze nel mondo teatrale e del cinema, comparendo nel film di Alessandro Siani “Succede anche nelle migliori famiglie” e ne “Il ladro di stelle cadenti” di Francisco Saia. «Inizialmente ero un po’ scettica perché nel contesto in cui vivo non c’è una vera comprensione di cosa voglia dire essere un “content creator”. Molti mi scoraggiavano, eppure proprio quei commenti mi hanno motivato a perseverare e credere nel mio progetto, a non mollare mai. I social sono un’arma a doppio taglio. Offrono opportunità lavorative, ci permettono di entrare in contatto con tutto il mondo e di regalare sorrisi, tuttavia espongono anche a critiche, commenti velenosi e una forma di odio che emerge sotto l’anonimato della tastiera. Ma mi hanno cambiato la vita, offrendomi l’opportunità di esprimermi come non avevo mai fatto prima. Non c’è niente di più bello di leggere i commenti di persone che mi seguono e scoprire che sono riuscita a strappare loro un sorriso a volte nel momento più buio della giornata. E se posso regalare anche solo una risata, mi sento davvero felice...».