Sosta a pagamento a S. Teresa di Riva: la Procura acquisisce gli atti della gara d’appalto

È scattata un’indagine sull’appalto per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento a S. Teresa di Riva. Al Municipio è giunta una richiesta da parte dei carabinieri, su delega della Procura della Repubblica di Messina, finalizzata ad acquisire tutti gli atti della procedura di gara e dell’affidamento a terzi dell’appalto, partito due mesi fa e dalla durata prevista di cinque anni.

La Polizia locale, ricevuta la nota, sta procedendo ad inoltrare quanto richiesto ai fini dello svolgimento delle indagini preliminari e di tutti quegli accertamenti necessari a capire se effettivamente vi siano estremi di reato.

Un’inchiesta partita molto probabilmente dopo l’esposto presentato dalla società “Outset Srl” di Savoca, aggiudicataria della gara prima della revoca per anomalie nell’offerta e la successiva aggiudicazione alla seconda in graduatoria, la “Compark Srl” di Varese, che già nelle scorse settimane aveva annunciato di aver segnalato alla Procura diverse anomalie nelle procedure. Inizialmente, infatti, il legale della società ionica ha inviato al sindaco e al dirigente dell’Ufficio tecnico un atto di costituzione in mora e diffida, con la richiesta di revoca per inadempimento dell'appalto e di revoca ed annullamento in autotutela dell’ordinanza sindacale del 15 novembre, con la quale è stato disposto l’avvio del servizio dal 27 novembre, contestando che la ditta aggiudicataria, a distanza di diversi mesi, non avesse ottemperato all’esecuzione e alla previsione di lavori e servizi ritenuti essenziali all'interno dell'offerta tecnica. Servizi tali da determinarne l’ottenimento dell’appalto visto che la proposta è stata utile per l’aggiudicazione.

Secondo la “Outset Srl” la ditta è inadempiente rispetto a quanto promesso in sede di gara e, a sostegno di questa tesi, ha elencato diverse proposte progettuali migliorative non attuate, come l’adozione della piattaforma software K-City in grado di gestire tutte le attività connesse alla sosta e le applicazioni installate sul portale web info parcheggi Santa Teresa di Riva, dedicato alla cittadinanza con accesso per pagamenti on-line; l’installazione di dieci telecamere di sorveglianza nelle zone interessate dalla sosta a pagamento; l’installazione di pannelli a messaggio variabile; la fornitura di abbigliamento tecnico professionale personale agli ausiliari del traffico.