Rassegna stampa 22-01-2025 edizione Messina

SICILIA

- Alloggi turistici in Sicilia, rivoluzione in arrivo

MESSINA

- Messina, il prof che faceva sesso con gli studenti: ipotesi di estorsione da parte dei ragazzi

- Messina, sempre più saracinesche abbassate: quasi una ogni tre in pieno centro

- Ecco i sedici appalti del Cas per riqualificare le autostrade Messina-Palermo e Messina-Catania

PONTE STRETTO

- Ponte, l’accordo con Ingv e gli studi sismici: l’intesa siglata nel 2024 con “La Sapienza” di Roma

In provincia

- Operazione antimafia “Dinastia” a Barcellona, 9 condanne in appello per pizzo e droga

- Sosta a pagamento a S. Teresa di Riva: la Procura acquisisce gli atti della gara d’appalto

- Milazzo, tassa di soggiorno non pagata: scattano le denunce alla Corte dei Conti