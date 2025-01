Mattarella a Messina per l’inaugurazione dell’Anno Accademico IL PROGRAMMA

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico presso il Teatro Vittorio Emanuele. La rettrice Giovanna Spatari aprirà l’evento, affiancata dagli interventi dei rappresentanti del personale e degli studenti. In questa occasione, il Capo dello Stato riceverà il Dottorato honoris causa in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni.

La laudatio sarà pronunciata dal presidente emerito della Corte Costituzionale, Gaetano Silvestri, e la motivazione sarà esposta dalla prof.ssa Daniela Novarese. A conclusione, Mattarella terrà una lectio doctoralis, offrendo una riflessione sul futuro dell’Europa e sull’importanza dell’istruzione nel rafforzare la coesione comunitaria.

Un momento di riflessione per l’Europa La visita del presidente e le celebrazioni legate alla Conferenza di Messina rappresentano un’occasione per ricordare l’importanza di una visione lungimirante come quella dell’allora Ministro degli Esteri Gaetano Martino. Il dialogo tra accademia e istituzioni sottolinea la necessità di rilanciare lo spirito di integrazione e solidarietà che ha segnato le origini dell’Unione Europea.