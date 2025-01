Ecco i sedici appalti del Cas per riqualificare le autostrade Messina-Palermo e Messina-Catania

Sedici progetti finanziati. Cinque cantieri partiranno entro i primi sei mesi del 2025, altri undici prima della fine dell’anno. Per un totale di quasi 254 milioni di euro. Così il Consorzio autostrade siciliane spera di risollevare le attuali condizioni della Messina-Palermo e della Messina-Catania. Nel Messinese, durante il primo semestre, il più grande cantiere che dovrebbe vedere la luce è quello dello svincolo di Monforte, finanziato con circa 40 milioni di euro. Poi sarà la volta di un appalto da oltre 5 milioni relativo a un Accordo quadro per ispezioni e valutazioni sulla sicurezza di ponti, viadotti cavalcavia della A20 e della A18.

Il terzo, per 2 milioni e 450mila euro, interesserà il tratto Siracusa-Rosolini. Lavori per 2 milioni partiranno ancora per la manutenzione del viadotto Furiano in entrambe le direzioni e, infine, 1 milione di euro sarà impiegato per una barriera antirumore sulla Messina-Catania, all’altezza della frazione Maugeri.

Gran parte dei cantieri, invece, al via con l’arrivo dell'estate. Il maggiore, da 37 milioni di euro, servirà per “Servizi di ingegneria e architettura e ispezioni speciali per la valutazione della sicurezza di ponti, viadotti, cavalcavia e sottovia della A20 e della A18”. Poi, sarà la volta della manutenzione della pavimentazione sulla Messina-Catania, dallo svincolo di Giarre alla barriera di Catania Nord, in entrambe le direzioni, e costerà oltre 32mila euro. Sempre d’estate, dovrebbe partire il cantiere, da quasi 25 milioni di euro, per ripavimentare tutta la tangenziale di Messina, con il Cas che sta valutando la possibilità di effettuare lavori in notturna.