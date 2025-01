Un altro flop per i saldi a Messina, Alberto Palella: «Ecco come nasce la crisi»

Anche per quest’anno i saldi invernali (così come quelli estivi) se non sono un vero e proprio flop, poco ci manca. La musica non cambia, il commercio sì e i dati diffusi nei giorni scorsi sull’ultimo trimestre 2024 (132 imprese in meno a Messina proprio nel settore del commercio, 82 iscrizioni contro 214 cessazioni) scoraggiano, così come le saracinesche abbassate di negozi e ritrovi storici – dalla Benetton a, in ultimo, il bar Sciarrone – anche e soprattutto del centro città. Secondo Alberto Palella, presidente di Confesercenti, «i numeri vanno analizzati e interpretati nel giusto modo», ma il primo dato, quello sui saldi invernali, è già eloquente: «Quest’anno siamo intorno al -20%, media regionale. Un dato che non mi sorprende – esordisce Palella –, perché ormai da anni, purtroppo, i saldi hanno questo trend: primi due giorni di boom, magari di chi aveva messo sott’occhio il capo da acquistare, e poi dopo una settimana, in alcuni casi anche prima, arriva il calo. Va detto che secondo me il dato è anche un po’ falsato, perché alcuni hanno iniziato con gli sconti, pur senza pubblicizzarli, subito dopo Natale, e cioè prima dell’avvio ufficiale. Ma il tema di fondo è che il mondo sta cambiando».