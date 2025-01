Malore a bordo di un marittimo: soccorso al largo di Mortelle dalla Capitaneria di Porto di Messina

Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 gennaio, la Capitaneria di Porto di Messina ha coordinato un’operazione di soccorso in mare per evacuare un marittimo della nave “Eurocargo Venezia”, della Grimaldi Lines, in navigazione da Genova a Malta.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 19 di domenica, quando il comandante della nave ha segnalato alla sala operativa della Capitaneria di Porto che un membro dell’equipaggio aveva accusato un malore incompatibile con la permanenza a bordo. Dopo una consultazione con il Centro Coordinamento Radio Medico di Roma, è stato deciso di effettuare il trasbordo nelle acque di competenza della Capitaneria di Porto di Messina.

Verso l’una del mattino, nei pressi di Mortelle, il punto di trasbordo è stato individuato come più idoneo, tenendo conto delle condizioni meteorologiche. La motovedetta CP 801 della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria è stata impiegata per coordinare sul posto le operazioni di affiancamento alla nave e il successivo trasbordo del marittimo.