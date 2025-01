Isole Eolie, danni gravi alle strutture portuali. Gullo chiede ufficialmente la dichiarazione dello stato di emergenza

Il giorno dopo, il disastro è ancor più evidente. Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha chiesto ufficialmente la dichiarazione dello stato di emergenza a causa delle conseguenze provocate dalle mareggiate che hanno flagellato le Isole Eolie. Si parla, secondo le prime stime, di 12 milioni di euro per danni alle strutture pubbliche. A questi bisognerà aggiungere quelli subiti da privati e dalle attività commerciali, per questo c’è chi dice che la nuova emergenza ha già avuto un costo di 40-50 milioni di euro.

Lo stesso primo cittadino, nell’evidenziare che, a partire da oggi, ci si attiverà per il ripristino degli approdi, ha voluto ringraziare «tutte le ditte, i volontari della Protezione civile, le forze dell’ordine, i cittadini e ogni singolo abitante delle 6 isole che, con grande spirito di collaborazione e di servizio, hanno partecipato alla prima “riparazione” dei danni. A Lipari, in particolare a Canneto, e in ogni isola, si è intervenuti spontaneamente e generosamente, accanto ai cittadini che hanno subìto danni alle attività o alle proprietà private. Le criticità sono molteplici, ma la ricostruzione è già partita – aggiunge Gullo –, grazie al contributo dell’intera comunità. Di fondamentale importanza, adesso, è l’impegno delle istituzioni nazionali e regionali. Per questo, abbiamo chiesto il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale che, se approvato, consentirà di affrontare gli annosi problemi strutturali delle Isole».