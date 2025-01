Il progetto “L’Estate addosso”: i giovani borsisti attendono le spettanze, Messina Social City rassicura

La scadenza dei novanta giorni è prossima per i giovani borsisti del progetto di inclusione sociale “L'Estate addosso” che non hanno ancora percepito l'indennità di pagamento. Qualcuno sperava di ricevere le spettanze a Natale, prima del termine ultimo di tre mesi, indicato nel bando di partecipazione. Proprio in virtù di questo, infatti, l'azienda speciale Messina Social City, responsabile del progetto in sinergia con il Comune, fa sapere che non ci sono ritardi sui mandati di pagamento. Chi ha concluso nel mese di ottobre percepirà il compenso entro questo mese. E' perentoria la risposta della presidente della Messina Social City, Valeria Asquini, la quale replica alle segnalazioni, giunte in queste settimane. «Il bando stabilisce che il pagamento avvenga entro novanta giorni dalla conclusione del progetto. Siamo ancora nei tempi per i borsisti che hanno concluso nel mese di ottobre. Stiamo pagando con regolarità, con bonifici continui che vengono emessi man mano che chiudiamo le procedure. Non ci sono ritardi se teniamo in considerazione che non tutti i borsisti hanno iniziato in agosto».