Messina, firmato un protocollo d’intesa per la sicurezza sul lavoro tra Asp, Procura, Inail e S.PRE.S.A.L.

Un importante accordo per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali è stato siglato a Messina tra l’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp), la Procura della Repubblica, l’Inail e il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.PRE.S.A.L.). Il protocollo, promosso dal Direttore Generale dell’Asp Giuseppe Cuccì, dal Procuratore della Repubblica Antonio D'Amato, dalla direttrice dell’Inail Mariagiovanna Costanza e dalla dirigente del S.PRE.S.A.L. Edda Paino, mira a uniformare le procedure investigative e a garantire un’azione tempestiva e coordinata in caso di violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Un elemento centrale del protocollo è la formazione continua e la sensibilizzazione dei medici, per garantire una redazione accurata e puntuale dei referti, essenziali per le indagini. Inoltre, le parti monitoreranno periodicamente l’attuazione del protocollo con relazioni annuali, per valutare l’efficacia dell’accordo e apportare eventuali miglioramenti.

La referente per l’attuazione e il monitoraggio del protocollo, il procuratore aggiunto Rosa Raffa, coordinerà le attività per garantire un’applicazione uniforme delle procedure investigative in tutto il territorio. L’accordo, della durata di tre anni e rinnovabile, rappresenta un passo concreto verso una maggiore sicurezza sul lavoro, in un momento in cui i reati in materia di sicurezza sono in aumento.

Questa iniziativa sottolinea l’impegno congiunto delle istituzioni per promuovere ambienti di lavoro più sicuri e tutelare la salute dei lavoratori, contribuendo a un cambiamento significativo nel contrasto agli infortuni e alle malattie professionali.