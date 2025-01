Svincolo di Monforte, progettazione al rush finale

Svincolo di Monforte San Giorgio, nella frazione Marina: un’infrastruttura possibile. Dopo anni di attese e incognite, notizie incoraggianti sono giunte a maggio d2024, quando Pino Galluzzo, deputato regionale di Fratelli d’Italia, ha annunciato l'inserimento di interventi da lui stesso richiesti, tra cui proprio lo svincolo di Monforte San Giorgio, finanziato col Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc), per 40.025.682,97 euro. Adesso si stanno definendo i passaggi legati alla progettazione, come comunica il sindaco di Monforte Antonio Pinizzotto: «L’Amministrazione è costantemente aggiornata sull’iter che porterà alla realizzazione dello svincolo – fa sapere –. Ci sono stati incontri nei quali il Cas ha comunicato di aver preso contatti con l’impresa incaricata della progettazione, la “Technital” di Verona. Si è in attesa della Via del Ministero competente e delle autorizzazioni a corredo, che dovrebbero essere rilasciate a breve. L’opera è strategica per la fascia tirrenica che comprende l’ampio hinterland da San Filippo del Mela a Rometta». Un iter travagliato, partito da lontano. Come ricorda il primo cittadino monfortese, «il progetto era già esecutivo e aveva ottenuto tutti i nulla osta. Nel 2019 fu definanziato e finì nel baratro».

Da quel momento è iniziata una lotta incessante e nel tempo, nello scenario politico locale e regionale, sono in molti a rivendicare l’obiettivo raggiunto.