Servizio di raccolta rifiuti, nuova ditta e nuovi servizi a Santa Teresa di Riva

Tante novità nella prossima gestione del servizio rifiuti a S. Teresa di Riva. La ditta “Dusty” dovrebbe partire con l’appalto dall’1 aprile e in queste settimane si sta confrontando con l’amministrazione comunale per definire tutti gli aspetti e avviare al meglio il nuovo corso.

Dall’offerta migliorativa presentata dalla società catanese, in sede di partecipazione alla gara, emergono già alcune importanti proposte per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti e nei servizi di igiene ambientale sul territorio, che “Dusty” si impegna ad attuare tutte entro e non oltre i primi cinque mesi.

In tema di raccolta, per le utenze domestiche sia in estate che in inverno è stato previsto il ritiro della frazione organica quattro volte a settimana rispetto alle due previste dal bando, mentre carta e cartone saranno ritirati due giorni a settimana, il vetro un giorno a settimana e pannolini e pannoloni cinque giorni a settimana. Nel periodo estivo (1 giugno-30 settembre) il gestore promette di completare il servizio di raccolta entro le ore 10 lungo le vie principali, in particolare Lungomare e Statale 114.

Per le utenze non domestiche la novità è il passaggio per l’umido cinque giorni a settimana, tre giorni per la plastica e sei giorni per carta e cartone selettivo, sia in estate che in inverno.