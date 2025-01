Milazzo, area marina e Lucifero per far risorgere le “Tre Pietracce”

Via libera al recupero del sentiero delle delle “Tre Pietracce”, che consentirà una gradevole e sicura discesa a mare, a Capo Milazzo. Dopo che il Gal (Gruppo azione locale) ha messo a disposizione dell’Area marina protetta la somma di 130mila euro, per consentire la bonifica e il ripristino del percorso che è immerso nel verde ma che guarda i fondali dell’Area marina, è arrivata anche la sottoscrizione del protocollo tra la stessa Amp e la Fondazione Lucifero. Intesa che disciplina la fruizione, la promozione di interventi di sostenibilità ambientale e di sicurezza degli utenti. Per poter raggiungere le finalità di preservazione e tutela ambientale e paesaggistica e garantire la sicurezza degli stessi fruitori, sarà anche prevista la limitazione degli accessi. Nel frattempo si punta a recuperare quest’altro percorso e, una volta che il progetto è stato definito, si attende l’espletamento della gara d’appalto. Individuata la ditta, si procederà a dare attuazione ad un intervento indispensabile che dovrà essere supportato anche da una adeguata bonifica, visto che nonostante gli interventi dei volontari, spesso nella spiaggetta sottostante le mareggiate depositano tutto ciò che i fondali hanno nascosto negli anni. Così capita che, dopo l’inverno, quel tratto sia sede di svariati tipi di rifiuti, plastica, oggetti in ferro arrugginito, bottiglie, sebbene ciò costituisca quasi un risvolto “normale”, vista la conformità di quella parte di costa,

«Grazie a questo finanziamento – afferma il presidente dell’Area marina, Giovanni Mangano – restituiremo uno degli angoli più belli del promontorio alla fruizione turistica. I lavori dureranno alcuni mesi. La zona ovviamente sarà interdetta, ma è un sacrificio che vale la pena fare. Il mio obiettivo è comunque quello di poter recuperare la sentieristica del Capo che rappresenta un valore aggiunto. Ho già dato la disponibilità agli enti preposti ma ancora attendo riscontri».