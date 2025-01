Messina, violento tamponamento allo svincolo di Gazzi: un uomo in prognosi riservata e altri due feriti

Un 38enne di Messina si trova ricoverato in condizioni gravissime per le ferite riportate a seguito di un violento tamponamento che si è verificato sullo svincolo di Gazzi intorno all'una e trenta della notte. L'auto della quale era alla guida ha impattato violentemente una vettura che era ferma al primo semaforo nel tratto in discesa dopo l'uscita dalla tangenziale. Ferite anche le due persone che si trovavano all'interno del mezzo tamponato. Quel tratto è ancora di competenza della Polstrada che è intervenuta prontamente ed ha allertato i soccorsi. Sul posto ambulanze del 118 e i mezzi di servizio per liberare la carreggiata che è stata chiusa fino alle 4. In mattinata, al Policlinico, il 38enne messinese è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

IN AGGIORNAMENTO