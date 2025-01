Messina, giù un'altra storica saracinesca: dopo 105 anni chiude il bar Sciarrone di via Garibaldi

Un altro storico bar e ritrovo messinese chiude i battenti, il bar Sciarrone di via Garibaldi (sito a ridosso del viale Trapani, in una palazzina dove una targa ricorda il passaggio di Giuseppe Garibaldi il 27 luglio 1860), che quest’anno celebrava i suoi 105 anni, essendo stato fondato nel 1920, gestito per ben quattro generazioni dagli Sciarrone. Un ritrovo davvero “storico” per la zona nord della città, soprattutto nei periodi dell’Agosto messinese, della Vara e della Fiera, quando il locale diventava punto di attrazione con le sue mitiche granite (caffè, limone, fragola, mandorla, ma anche pesca, pistacchio e melone) con le brioche col tuppo, i gelati artigianali, i gelatini da guantiera, i coni da passeggio. Nella pagina Fb del bar i gestori salutano i clienti, che da sempre apprezzavano le specialità, tra le quali la mezza con panna e il gelato alla gianduia. "Abbiamo condiviso risate, confidenze e anche momenti tristi, dai lontani tempi dello chalet, quando in via Garibaldi passavano le carrozze, agli anni d’oro della Fiera Campionaria, fino agli stranianti giorni del Covid”.