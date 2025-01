Gambarie, la riapertura delle piste da sci fa felici anche molti messinesi

Significative novità per operatori, turisti, appassionati di sport invernali, tra i quali numerosi messinesi. A Gambarie, la rinomata località turistica sull’Aspromonte, si torna a sciare dopo le vicissitudini degli impianti chiusi per “vacatio” gestionale. A dare la notizia, attesa, il deputato Francesco Cannizzaro e il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara: «Il prossimo weekend, esattamente da venerdì 24, gli impianti di risalita torneranno a pieno regime. Così anche in Aspromonte si potrà finalmente sciare».

Il sindaco Malara spiega che «fondamentale nella risoluzione del problema è stato l'intervento della Regione Calabria che, con il supporto istituzionale dell'onorevole Cannizzaro, ha guardato con grande attenzione alle necessità dell'Aspromonte e del circondario. I tecnici della ditta stanno provvedendo alle verifiche sul regolare funzionamento dei singoli componenti, martedì i necessari collaudi». E il prossimo 2 febbraio si terrà « una grande Festa sulla neve».

«In piena sintonia con il Comune, pronti ad una nuova stagione sciistica, seppur in ritardo sulle aspettative. Scusandoci per l'attesa, lieti di darvi questa splendida notizia», il commento della società “Aspro Service”. Una notizia che trova grande consenso anche tra le centinaia di messinesi che ogni week-end salgono a Gambarie, attirati dalla bellezza della montagna.