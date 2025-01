Etna, incidente sulla neve per una ventenne messinese: trauma alla colonna vertebrale

Momenti di grande paura per una giovane messinese che oggi si era recata sull'Etna per una giornata di divertimento sugli sci. La ventenne è stata però vittima di una caduta e ha riportato un trauma alla colonna vertebrale. Immediatamente soccorsa dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione Etnanord e dal soccorso piste della Polizia la giovane è stata affidata alle cure dei sanitari. Sempre sul versante nord dell’Etna, preso d’assalto da fruitori, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione Etnanord, durante lo svolgimento della manifestazione Nazionale “Sicuri in montagna d’inverno”, organizzata dal Soccorso Alpino e dal Club Alpino Italiano, sono intervenuti nell’area di Piano Provenzana per soccorrere una escursionista di 25 anni scivolata sulla neve ghiacciata all’interno di un cratete spento. La donna è stata immediatamente raggiunta e immobilizzata, imbarellata e trasportata a valle dove ad attenderla vi era una ambulanza del 118. A seguire ulteriore intervento di soccorso, uno per una sciatrice che cadendo aveva riportato un importante trauma al ginocchio.