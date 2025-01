Autostrade da incubo: ecco com'era due anni fa la A20 Messina-Palermo

Esattamente due anni fa, la Gazzetta aveva percorso la A20 Messina-Palermo in entrambe le direzioni. Cosa è cambiato da allora? La sensazione è quella di un lieve miglioramento, ma assai residuale se si pensa al tempo trascorso.

Allora, il punto più critico era rappresentato dal tratto compreso tra Rometta e Barcellona, mentre adesso le maggiori problematiche ricadono nella zona di Santo Stefano di Camastra.

In circa 180 km di autostrada da Ponte Gallo fino a Buonfornello (quindi qualche decina di chilometri oltre Tusa), il 15 febbraio del 2022, erano stati notati meno di una decina di operai a lavoro e una ventina di punti in cui per “lavori in corso” si viaggiava su una sola corsia, il più lungo ricadeva nel comune di Barcellona ed era in buona compagnia, perché di restringimenti, nel solo tratto autostradale che collega Milazzo alla città del Longano, ce n’erano altri due. Un calvario che partiva da Rometta e arrivava, più o meno, fino alla zona di Cefalù. Anche perché non c’era comune, nel tragitto, che si attraversasse senza un disagio. Gallerie parzialmente illuminate, viadotti e cavalcavia pericolosi, carreggiata ridotta a una corsia, doppi sensi di marcia, barriere e guardrail divelti. In circa 130 km, da Villafranca a Tusa, solo un quarto dell’autostrada si percorreva “normalmente”.