Messina, inaugurazione dell'anno accademico: la viabilità per la visita di Mattarella

La macchina organizzativa adesso comincia a muoversi a grande velocità. Mancano quattro giorni alla visita di Sergio Mattarella in città per l’inaugurazione dell’anno accademico e tutti i principali “uffici” cittadini sono in piena attività per dare il proprio supporto. Ieri mattina si è tenuta in questura ( il coordinamento delle attività è della Prefettura) una prima riunione plenaria operativa con tutti gli enti in qualche modo coinvolti nel programma di mercoledì. Al netto del comprensibile riserbo per motivi di sicurezza, quello che è emerso e che la città non sarà bloccata dall’arrivo del capo dello Stato e che la sua presenza avrà relative ripercussioni sulla mobilità.

Un po’ come accaduto per la visita della first lady americana Jill Biden, nessuna area rossa, ma molte chiusure dinamiche e solo qualche strada limitrofa al teatro Vittorio Emanuele che sarà non transitabile. Nessuna significativa ripercussione, per esempio, sulle arterie fondamentali per la città come la via Garibaldi o corso Cavour, salvo i minuti in cui Mattarella arriverà o andrà via.

Anche il servizio di trasporto pubblico subirà piccole variazioni per quanto riguarda le linee bus che avranno delle deviazioni di percorso solo temporanee. Il tram, invece, sarà stoppato solo nel momento in cui il corteo di auto si avvicinerà o lascerà il teatro Vittorio Emanuele.

Quando quasi tre anni, quando fa Sergio Mattarella fu in città per ricevere il premio internazionale Bonino Pulejo, in occasione dei 50 anni della Fondazione e dei 70 della Gazzetta del Sud, il presidente della Repubblica atterrò a Catania, in elicottero fu trasferito a MariSicilia nella zona falcata e poi con un seguito di 11 auto arrivò a Teatro.

Ovviamente non è detto che la procedura sia la medesima, perché sono sempre diverse le opzioni sul tavolo quando si spostano personalità di questo calibro, Dunque fino all’ultimo istante il percorso resterà top secret per tutti.