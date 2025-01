Maltempo a Messina, crolla un tratto di lungomare a Santa Teresa di Riva: diversi danni sulla costa FOTO

Pesantissimo bilancio dopo l’ondata di maltempo di ieri che ha colpito in particolare la zona jonica messinese. Le criticità più gravi si registrano a Santa Teresa di Riva, dove la mareggiata ha pesantemente danneggiato il lungomare, in particolare il tratto sud, provocando il crollo di 140 metri di strada e di due piazzette con le rampe utilizzate per raggiungere la spiaggia, inghiottite dalla furia devastatrice delle onde. Danni anche ai sottoservizi.

Le aree crollate sono state transennate nel corso della notte dal Comune, presente con amministratori, tecnici, Polizia locale e Protezione civile di Furci Siculo, rimasti in guardia con l’attivazione del Centro operativo comunale. Danni ingenti, da una prima sommaria stima dell'Ufficio tecnico ammontanti a circa 2 milioni di euro.

Riaperta questa mattina la passerella sul torrente Agrò tra Santa Teresa di Riva e Sant'Alessio Siculo, chiusa alle 21.45 di ieri a causa della piena del corso d’acqua: in mattinata è intervenuta una ditta incaricata da Anas che ha rimosso fango e detriti presenti sulla sede stradale invasa dalle acque del torrente.