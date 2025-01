La Camera Civile di Messina ha rinnovato il direttivo: Daniele Arrigo nuovo presidente

La Camera Civile di Messina ha rinnovato il proprio direttivo, avvenuto durante l'assemblea dei soci del 17 gennaio. L'assemblea ha eletto i nuovi membri del direttivo che guideranno l’associazione per il prossimo triennio e precisamente gli avvocati Daniele Arrigo, Gaetano Mercadante, Paola Barbaro, Giovanna Saija, Antonio Tesoro, Antonio Roberti, Giovan Battista Macrì Pellizzeri, Massimo Galletti, Angelo Vitarelli, Cetti Bosurgi, Fausto Previtera, Maria Letizia Navarra, Enza De Rango, Giuseppe Zanghì, Francesco Falzea.

Nella stessa giornata il nuovo consiglio direttivo, dopo aver confermato i due presidenti onorari, avvocati Filippo Fusco e Antonella Pustorino, ed aver nominato in sostituzione dell’avv. Giovan Battista Macri Pellizzeri, l’avv. Pier Paolo Gemelli, quale componente del collegio Probiviri, ha proceduto alla nomina dei componenti dell’ufficio di Presidenza e precisamente gli avvocati Giovanna Saija, tesoriera; Paola Barbaro, segretaria; Gaetano Mercadante, vicepresidente; Daniele Arrigo, presidente.

L’avv. Daniele Arrigo, che succede come nuovo presidente all’avv. Felice Martino, ha espresso il proprio entusiasmo nell'assumere questa importante responsabilità, dichiarando: “Sono onorato della fiducia che mi è stata accordata dai soci e dai membri del direttivo. Il nostro obiettivo è proseguire nel percorso di crescita e sviluppo dell’associazione, rafforzando la nostra presenza sul territorio e portando avanti i valori e le attività che ci contraddistinguono. Siamo sicuri che con l’impegno e la collaborazione di tutti gli associati gli ambiziosi progetti in tema di formazione professionale e di tutela dei diritti potranno essere realizzati”. Il nuovo direttivo si impegnerà a portare avanti i progetti in corso, promuovendo attività che rispondano alle esigenze dei cittadini e dell’avvocatura e continuando a lavorare in sinergia con tutte le istituzioni e le realtà del territorio.