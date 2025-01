Fiume in piena danneggia la condotta. Acqua sporca e fango dai rubinetti: stop all'erogazione nel centro di Sant'Agata di Militello

Grossi disagi per numerose abitazioni nella parte est del centro abitato di Sant’Agata Militello, dove è stata riscontrata la fuoriuscita di acqua sporca dai rubinetti, in alcuni casi vero e proprio fango.

La piena del torrente Rosmarino, a seguito delle forti precipitazioni degli ultimi giorni, ha infatti causato un danno lungo la condotta idrica che rifornisce la rete comunale di Sant’Agata Militello, con infiltrazioni rilevate in particolare presso il serbatoio di località San Leo.

Il comune ha fermato l’erogazione per le zone servite dallo stesso serbatoio San Leo, in particolare le contrade di Rossello, Pilato, Terreforti, Torrecandele, Capita ed una parte del centro abitato di via Michelangelo, nelle more dell’intervento di sistemazione della condotta.

I tecnici del comune sono al lavoro per individuare parte di condotta danneggiata e verificare il tipo di intervento di manutenzione necessario. Nel frattempo, informa in comune, il serbatoio San Leo sarà ripulito e ripristinato con l’alimentazione delle autobotti il cui servizio è stato attivato anche per rifornire le abitazioni interessate dal distacco.