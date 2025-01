Messina, neo assunto al Comune ma viene “licenziato”: aveva avuto 19 condanne

Tecnicamente non si chiama licenziamento, ma “decadenza dall’impiego”. Nella sostanza uno dei neo assunti al Comune, fresco di firma del contratto (avvenuta a metà novembre), non è più dipendente di Palazzo Zanca. Il motivo? Rispetto al suo “curriculum” aveva omesso un dettaglio: ben 19 provvedimenti di condanna in procedimenti penali in circa cinque anni, tra l’aprile 2019 e il marzo 2024. Il provvedimento di decadenza dall’impiego è stato firmato martedì scorso dal direttore generale Salvo Puccio e i contenuti hanno dell’incredibile.

L’ormai ex dipendente comunale (di cui sono state omesse, ovviamente, le generalità) aveva presentato domanda per partecipare al concorso per l'assunzione di 79 unità di personale nel profilo Funzionario amministrativo, categoria D1, dichiarando tra l’altro «di aver preso visione di tutti gli articoli del bando di concorso e di accettare incondizionatamente le disposizioni in esso contenute». Il 31 maggio viene pubblicata la graduatoria e il “signor X” risulta in posizione utile per l’assunzione, tant’è che il 15 novembre firma il suo contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato col Comune. L’agognato posto fisso, la certezza a vita. O quasi.