Messina, il Pumps e la nuova mobilità sostenibile nell'incontro del Rotary Club Messina Peloro

Il 15 gennaio 2025, all’Hotel Royal di Messina, si è tenuto il convegno organizzato dal Rotary Club Messina Peloro sul tema di grande attualità “Il PUMPS e la nuova mobilità sostenibile della città”. L’incontro ha visto una folta partecipazione di soci, esperti, istituzioni e cittadini, a conferma dell’interesse crescente verso le tematiche legate allo sviluppo sostenibile e all’innovazione urbana.

L’evento, promosso dal presidente Biagio Natoli Orioles, si è aperto con l’introduzione dell’ing. Edoardo Milio, che ha delineato le principali sfide e opportunità per la mobilità sostenibile nella città dello Stretto. A seguire, il vice sindaco Salvatore Mondello, relatore principale, ha illustrato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMPS). Durante il suo intervento, Mondello ha presentato le strategie chiave per trasformare Messina in una città più vivibile, accessibile e attenta all’ambiente, puntando su innovazione tecnologica e infrastrutture intelligenti.

L’incontro ha registrato un’ampia partecipazione e un coinvolgimento attivo da parte del pubblico, composto non solo da soci del Rotary Club Messina Peloro, ma anche da professionisti, rappresentanti delle istituzioni, studenti e cittadini interessati. La discussione si è rivelata ricca e stimolante, con interventi e domande che hanno evidenziato la centralità del tema per il futuro della città.

“Con il PUMPS stiamo tracciando un percorso chiaro verso una Messina più sostenibile e innovativa – ha dichiarato Mondello durante il suo intervento – e il coinvolgimento della comunità è essenziale per raggiungere questi obiettivi ambiziosi”. L’evento rappresenta un ulteriore tassello dell’impegno del Rotary Club Messina Peloro nel promuovere il dialogo e il confronto su temi fondamentali per lo sviluppo del territorio, confermando il suo ruolo di catalizzatore per iniziative di interesse collettivo.