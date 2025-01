Messina, cane “predatore” cerca qualcuno che lo adotti. "Bisogna trovargli una casa, prima che sia tardi"

Si cerca urgentemente uno stallo, un rifugio, o nell'ipotesi migliore una famiglia, per un cagnolino che si è stanziato nelle campagne di Scaletta Zanclea e potrebbe essere in pericolo o finire in mani sbagliate.

L'animale sta diventando, infatti, un ospite indesiderato per i coltivatori della zona. Attendere anche un solo giorno in più potrebbe essere troppo tardi per la libertà o la sopravvivenza stessa del cucciolo che sta cominciando a rappresentare un problema serio per gli allevatori scalettesi.

Il destino di questo cagnolino potrebbe essere deciso da qualcuno che intende liberarsene. La bestia si aggira infatti tra le campagne del centro ionico, anzi vi dimorerebbe, e dovendo procacciarsi il cibo da solo, purtroppo avrebbe già fatto strage in un allevamento del posto uccidendo galline e altri animali della fattoria. Un danno economico per il proprietario o per altri contadini della zona che potrebbero vedere danneggiate pure le coltivazioni.

Il protrarsi della situazione rischia così di avere ripercussioni sul cane che, invece, è di indole buona.

«La sua stessa libertà - afferma Flavia Raciti attivista della Lav - potrebbe essere messa a rischio da chi comincia a non tollerare più queste azioni. Per questa ragione è necessario subito trovare una sistemazione che potrebbe essere uno stallo provvisorio o una famiglia che sia disposta ad adottarlo. Non sappiamo nulla di lui - prosegue la volontaria- magari appartiene a qualcuno. Stiamo cercando di capire se ci sono stati smarrimenti in zona o se qualcuno è interessato a prenderlo con sé per dargli un riparo».

La sua storia però potrebbe anche finire male se questi gesti predatori continueranno. E quindi è scattata la corsa contro il tempo.