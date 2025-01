Maltempo, oggi allerta rossa a Messina e provincia: università, scuole, cimiteri, impianti sportivi e ville chiusi

Le condizioni meteorologiche, soprattutto nella Sicilia orientale, si preannunciano particolarmente avverse a partire dal primo già dalla mattina di oggi, venerdì 17 gennaio, e per le successive 24-36 ore.

A causa dell’allerta meteo e facendo seguito al provvedimento del sindaco del Comune di Messina, è stata disposta la sospensione dell’attività didattica compresi gli esami di profitto in tutti i Dipartimenti e le strutture dell’Ateneo .

Dichiarata l’allerta rossa per gran parte della Sicilia e la provincia di Messina. Il sindaco Federico Basile ha firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ( vedi qui ) e analogo provvedimento con tutta probabilità verrà assunto per i comuni della provincia.

Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, che potranno manifestarsi anche sotto forma di rovesci o temporali di forte intensità. Questi fenomeni saranno accompagnati da una significativa attività elettrica e da forti raffiche di vento. I venti, provenienti dai quadranti orientali, si intensificheranno progressivamente, raggiungendo intensità da forti a burrasca, con possibili rinforzi fino a burrasca forte.

La situazione sarà particolarmente critica lungo le coste esposte, dove si prevedono mareggiate che potrebbero causare disagi e danni. Le autorità invitano la popolazione a prestare la massima attenzione, soprattutto nelle aree a rischio idrogeologico e lungo le zone costiere.

Il Consorzio Autostrade Siciliane, che gestisce la A19 e la A20, raccomanda prudenza nell'utilizzo delle tratte autostradali e, se non strettamente necessario, di rimandare le partenze fino al miglioramento delle situazioni critiche. Prima di mettersi in macchina per il viaggio, si consiglia di consultare i servizi informativi e i canali social di Autostrade Siciliane.